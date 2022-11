Augsburg Plädoyers in Mordprozess gegen Autoraser erwartet Nach einer tödlichen Raserei in Schwaben werden in dem Mordprozess gegen den Fahrer am Mittwoch (13.30 Uhr) die Plädoyers erwartet. Möglicherweise wird das Augsburger Landgericht gleich anschließend auch das Urteil verkünden. Alternativ sei am 17. November ein weiterer Verhandlungstag geplant, kündigte ein Gerichtssprecher an.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Mikrofon in einem Gerichtssaal. Foto: Friso Gentsch/Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Augsburg.Dem 28 Jahre alten Fahrer wird vorgeworfen, auf einer Staatsstraße bei Monheim, auf der maximal Tempo 100 erlaubt war, seinen PS-starken Wagen auf etwa 200 Kilometer pro Stunde beschleunigt zu haben. Dadurch soll er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und in den Gegenverkehr geschleudert sein. Dort krachte der Angeklagte in das Auto einer vierfachen Mutter, die 54-Jährige starb noch am Unfallort.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Fahrer heimtückischen Mord und ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge vor. Der Beifahrer soll den 28-Jährigen bei der halsbrecherischen Fahrt angefeuert haben, er ist wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Beide sind deutsche Staatsangehörige. Der Verteidiger des Hauptangeklagten hatte angekündigt, den Mordvorwurf in dem Prozess kippen zu wollen. Sein Mandant hat erklärt, dass er bei seiner Tempofahrt niemanden habe töten wollen.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Mordanklagen nach Rasereien. Besonders bekannt wurde der Fall zweier Männer, die sich 2016 auf dem Berliner Ku’damm ein Rennen geliefert hatten, bei dem ein unbeteiligter Rentner starb. Hier wurde letztlich ein Fahrer wegen Mordes und der zweite wegen versuchten Mordes verurteilt. Doch bei Raser-Mordprozessen kam es längst nicht immer zu entsprechenden Verurteilungen. Es bleibt immer die Frage, ob dem Angeklagten ein Tötungsvorsatz nachgewiesen werden kann.