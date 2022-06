Staatsanwaltschaft Plädoyers und Urteil im Prozess um Reisebus-Angriff erwartet

Im Prozess um den Angriff auf einen Fahrgast in einem Reisebus auf der Autobahn 9 in Bayern wollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung heute am Landgericht in Nürnberg ihre Plädoyers halten. Am Nachmittag könnte die Kammer ein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, den 31-jährigen Beschuldigten in einer Psychiatrie unterzubringen, weil sie in ihm eine Gefahr für die Allgemeinheit sieht.

dpa