Kommunen Pläne für Rathaus-Wiederaufbau in Straubing werden gezeigt Knapp eineinhalb Jahre nach dem Brand im historischen Rathaus in Straubing hat der Münchner Architekt Andreas Hild die Pläne für den Wiederaufbau vorgestellt. Das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes werde kaum verändert, sagte Hild am Dienstagabend bei einer Sitzung des Straubinger Stadtrats. Der Eingang solle etwas größer und repräsentativer und der Rathaussaal an gleicher Stelle neu errichtet werden.

Mail an die Redaktion Das historische Rathaus (l.) neben dem Stadtturm nach dem Brand. Foto: Armin Weigel/Archiv

Straubing.Die Neu-Konstruktion des Daches mache es möglich, das Dachgeschoss auszubauen und dort künftig einen größeren Sitzungssaal für den Stadtrat unterzubringen. Die Zugänge zu den einzelnen Ämtern sollen zudem übersichtlicher gestaltet werden und das Rathaus künftig barrierefrei sein. Im September will der Architekt einen abschließenden Plan samt Kostenschätzung vorstellen.

Am 25. November 2016 war im Dachstuhl des Rathauses ein Feuer ausgebrochen und hatte weite Teile des mehr als 600 Jahre alten Gebäudes zerstört. Die Brandursache blieb ungeklärt. Der Schaden lag in einem zweistelligen Millionenbereich. In den vergangenen eineinhalb Jahren wurden in dem Gebäude vor allem Aufräumarbeiten, Sicherungsmaßnahmen und historische Untersuchungen durchgeführt. Zudem hatte im Sommer 2017 die Dachsanierung begonnen.