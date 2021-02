Kriminalität Plakat über ICE-Gleis gespannt: Tatverdächtige ermittelt

Nach einem Anschlag auf eine ICE-Strecke in Unterfranken hat die Polizei jetzt zwei Tatverdächtige ermittelt: Ein Ehepaar, ein 36-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Kissingen, werden verdächtigt, am Dreikönigstag ein Plakat über die Gleise gespannt zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch und bestätigte einen Bericht der „Mainpost“.