Zugverkehr Planung für Elektrifizierung läuft an Die Grundlagen für den Umbau der Strecke von Regensburg nach Marktredwitz sollen in diesem Jahr gelegt werden.

von Christine Straßer

Bis zu Oberleitungen auf der Strecke Marktredwitz-Regensburg ist es noch ein langer Weg.

Nürnberg.In diesem Jahr ermitteln Ingenieure der Deutschen Bahn die Grundlagen für die Modernisierung des Bahnnetzes in Nordostbayern. Dabei gehe es um Bahnlinien im Dreieck zwischen Nürnberg, Hof und Regensburg, teilte die DB Netz AG gestern in Nürnberg mit. Auf einer Länge von insgesamt 330 Kilometern soll elektrifiziert werden.

Für die 138 Kilometer lange Strecke zwischen Marktredwitz und Regensburg sowie den acht Kilometer umfassenden dreigleisigen Ausbau des Schienennetzes bis Obertraubling stehen die Planungen noch ganz am Anfang, wie Robert Hanft, verantwortlicher Leiter für die Projekte, schilderte. Er rechnet damit, dass die Grundlagenplanung für den Abschnitt Regensburg-Obertraubling 2019 und für den Abschnitt Marktredwitz-Regensburg ein Jahr später fertig ist. Erst dann werde man mehr über Kosten und die weiteren Schritte hin zu einer Umsetzung der Planungen sagen können.

Güterverkehrsachse entsteht



In der zweiten Jahreshälfte will sich die Bahn Hanft zufolge mit den Kommunen entlang des sogenannten Ostkorridors Süd vor allem zwischen Marktredwitz und Regensburg abstimmen. Er kündigte an, dass Koordinierungsräte für Mandatsträger aus der Region und Verbandsvertreter eingerichtet werden. Mit der Elektrifizierung der gesamten Strecke von Hof bis Regensburg soll eine „leistungsfähige Güterverkehrsachse“ gebildet werden. Auch Fernverkehrszüge sollen dann von München über Regensburg und Schwandorf nach Dresden fahren. Zum Ausmaß des künftigen Verkehrsaufkommens auf der Strecke wollte Hanft keine Einschätzung abgeben. Seine Begründung: Die Zugfahrprognose des Bundes liege für diesen Abschnitt noch nicht vor.

Politiker fordern seit langem den Umbau der Strecken, so dass keine Dieselloks mehr notwendig sind, sondern elektrisch betriebene Bahnen. Im vergangenen Jahr hatte der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Lärmschutz zur Auflage für die Elektrifizierung der Strecke Regensburg-Hof gemacht. Dobrindt nannte damals auch Zahlen zur Zunahme des Güterverkehrs, der nach der Elektrifizierung der Route erwartet wird. Auf der Trasse werden demnach nach dem Umbau täglich rund 60 Güterzüge verkehren – bisher sind es im Abschnitt Regensburg-Schwandorf nach Dobrindts Angaben 20 Züge, im Abschnitt Hof-Marktredwitz lediglich sechs. Ein Teil der Grundlagenplanungen, wie der DB-Beauftragte Hanft sagte, werde deshalb darin bestehen, den Schallschutz zu berücksichtigen und diesbezüglich in Zusammenarbeit mit den Kommunen Vorschläge zu machen. Sobald eine „gewisse Planungstiefe“ bestehe, werde es dazu auch Veranstaltungen geben, um die Bürger zu informieren. Geklärt werden muss auch, ob an einzelnen Bahnhöfen erst die Möglichkeit geschaffen werden muss, 750 Meter lange Güterzüge abstellen zu können.

Geplanter Bahnausbau Fünf Strecken In Nordostbayern laufen die Planungen, um Bahnstrecken auf einer Länge von insgesamt 330 Kilometern zu elektrifizieren. Dabei geht es um fünf Bahnlinien im Dreieck zwischen Nürnberg, Hof und Regensburg. Wann der Umbau beginnen kann, ist noch nicht absehbar.

Planungsbudget Für die Planungen, die noch ganz am Anfang stehen, hat die Bahn ein Budget von 26 Millionen Euro bewilligt bekommen. Auf der Strecke Hof-Regensburg muss man nach einer Einzelfallentscheidung des ehemaligen Verkehrsministers Alexander Dobrindt (CSU) auch einen Schallschutz mit einplanen.

Perspektiven Der Bund hat außerdem angekündigt, die Strecke Schwandorf-Furth im Wald in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 aufzunehmen.

Zwei Milliarden sind veranschlagt



Ziel all der Planungen sei es, künftig mit elektrischen Zügen umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und auch schneller unterwegs zu sein. Hanft führte an, dass sich auch für den Nahverkehr Verbesserungen ergeben werden. „Aber wir haben einen weiten Weg vor uns“, betonte Hanft. In seinen Verantwortungsbereich fällt außerdem die Elektrifizierung der Strecke Nürnberg-Marktredwitz und des weiteren Verlaufs der Trasse Richtung Tschechien bis zum Grenzübergang Schirnding. Auf deutscher Seite wird sich auf der Verbindung Nürnberg-Prag dadurch eine Zeitersparnis von etwa zehn Minuten ergeben, wie es hieß. Im Bundesverkehrswegeplan werden die Kosten für den Umbau der Strecken in Nordostbayern insgesamt auf mindestens zwei Milliarden Euro beziffert. Ein Terminplan steht bislang nicht.

