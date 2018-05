Basketball

Playoff-Viertelfinale: Ludwigsburg gewinnt gegen Bayreuth

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind mit einem 104:85 (53:43)-Erfolg über medi Bayreuth ins Viertelfinale der Basketball-Playoffs gestartet. Durch den Auftaktsieg am Donnerstag führt der Tabellendritte der regulären Bundesliga-Saison die Best-of-Five-Serie mit 1:0 an. Bereits am Samstag (18.15 Uhr) treffen beide Teams in Bayreuth in Spiel zwei aufeinander. Wegen der Ludwigsburger Teilnahme am Champions-League-Final-Four am vergangenen Wochenende begann die Serie verspätet.