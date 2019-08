Kriminalität Plünderer von Opferstöcken gefasst Der Täter erbeutete mehrere Hundert Euro. Er fischte das Geld in den Kirchen mit einer Rute aus den Behältern.

Mail an die Redaktion Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/Archivbild

Prien am Chiemsee.Einen Plünderer von Opferstöcken hat die Polizei im oberbayerischen Prien am Chiemsee erwischt. Er hatte nach Angaben eines Sprechers vom Mittwoch mehrere Hundert Euro Bargeld bei sich. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 33-Jährige am Montag mehrere Opferstöcke in Kirchen in der Region geplündert hatte. Dabei habe er das Geld aus den abgeschlossenen Behältern mit einer Art Rute gefischt, erklärte der Sprecher. Ein Zeuge hatte den Mann in der Pfarrkirche in Priem beobachtet und alarmierte die Polizei. Ein Richter schickte den Mann in Untersuchungshaft.

