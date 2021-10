Anzeige

Audio Podcast: Wie Bonnie und Clyde für Arme Im Januar 2012 erschüttert der brutale Mord an einem Spaziergänger Weiden und die Region. Die Hintergründe sind erschreckend.

Von André Baumgarten

Weiden, Regensburg.Ehe sie auf die räuberische Tour starten, entledigen sich Florian K. und Katja R. ihrer beiden Handys. Der 22-jährige Zeitsoldat und seine ein Jahr ältere Komplizin wollen das Geld für die erträumte Auswanderung nach Fuerteventura mit einem beispiellosen Raubzug durch Weiden und den Norden der Oberpfalz erbeuten. Sie nehmen dafür in Kauf, das Menschen verletzt oder gar getötet werden.

Doch es läuft völlig anders als geplant. Trotz Schießübungen mit einer Armbrust im Wald und auf einen Hund misslingt dem jungen Mann am 25. Januar 2011 schon der erste Raub – für Willibald A. (Name geändert) endet er tödlich. Mit 22 Messerstichen tötet K. den arglosen Spaziergänger hinterrücks auf der Konradshöhe in Weiden. Oder wollte er womöglich wirklich wissen, wie es ist, einen Menschen zu töten?

Rechtsanwalt Rouven Colbatz ist zu Gast

Das nämlich sagte die 23-Jährige zu Polizisten und belastete ihren Ex-Freund so schwer. Das Landgericht urteilte sehr hart in diesem Fall, der als „Stoppelfeldmord von Weiden“ über die Grenzen Bayerns hinaus viele Schlagzeilen machte. Im Podcast von André Baumgarten erinnert sich R.s Strafverteidiger Rouven Colbatz.

