Natur Polder, Endlager und Stromtrassen Oberpfälzer Umweltsorgen: Minister Glauber diskutierte mit Kommunalpolitikern. Nicht jeder Konfliktpunkt kam auf den Tisch.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Umweltminister Thorsten Glauber und die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger: Bei Poldern sind sie sich einig, uneinig zu sein. Foto: Tino Lex

Regensburg.Zwei Großprojekte mit tiefen Eingriffen in die Umwelt beschäftigen derzeit Oberpfälzer Oberbürgermeister und Landräte: Der umstrittene Mega-Flutpolder im Landkreis Regensburg, der mit 770 Hektar annähernd die Größe des Tegernsees umfassen soll, um bei Hochwasser die Donau in Zaum zu halten. Der nicht minder umstrittene Südost-Link, der möglichst bald grünen Strom aus Nord- und Ostdeutschland nach Bayern bringen soll – auf seiner Route durch die Landkreise Tirschenreuth, Neustadt/WN, Schwandorf und Regensburg allerdings nahezu die komplette Oberpfalz durchschneidet. Und als wäre das nicht genug, bereitet obendrein die bundesweite Suche nach einem unterirdischen Endlager für Atommüll Sorgen, bei dem der Regierungsbezirk trotz heftiger Widerstände nicht aus dem Rennen ist.

# Polderpapiere noch nicht da #

# Die Debatte hatte in diesem Sommer neue Fahrt aufgenommen, nachdem Freie-Wähler-Chef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eine Kehrtwende eingelegt hatte. Auf Basis neuer Gutachten rückte er vom Polder-Stopp ab, den er nach der Landtagswahl 2018 in den Koalitionsvertrag mit der CSU diktiert hatte. Das Kabinett beschloss später eine Kompromissvariante, die statt ursprünglich zwei Donaupoldern bei Regensburg nur mehr ein Rückhaltebecken vorsieht – das allerdings mit einem Fassungsvermögen von 30 Millionen Kubikmetern und einer durchschnittlichen Deichhöhe von sechs Metern. Aktuell ist das Wasserwirtschaftsamt am Zug, das die nötigen Unterlagen bei der Regierung der Oberpfalz einreichen muss, damit dort erst das Raumordnungsverfahren und später das Planfeststellungsverfahren angestoßen werden kann. „Wir haben noch nichts“, sagte dazu der Oberpfälzer Regierungspräsident Axel Bartel, der am Montag ebenfalls an dem Treffen teilnahm.

# Glauber und die Kommunalpolitiker hatten rund drei Stunden hinter verschlossenen Türen getagt. Es war das zweite große Treffen mit politischen Repräsentanten binnen weniger Monate in der Region. Im Juli war der Umweltminister in Kloster Weltenburg beim ersten bayernweiten Flutpolder-Dialog mit viel Kritik konfrontiert gewesen. Dieses Mal wurden Details zu einer Fülle von Themen angesprochen – von den weit reichenden Sicherheitsmaßnahmen gegen eine Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest bis zu Abwasserfragen.

# Bei einem Thema herrschte 100 Prozent Gleichklang: Glauber darf bei den Oberpfälzern Oberbürgermeister und Landräten auf den erhofften Schulterschluss im Kampf gegen ein atomares Endlager rechnen. Er äußerte scharfe Kritik am Auswahlverfahren. In einem „politisch aufgesetzten Prozess des Bundes“ werde halb Bayern als grundsätzlich endlagertauglich deklariert, ohne den fachlichen Nachweis zu führen. Vor gut einem Jahr war von der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in der ersten Vorauswahl auch die gesamte Oberpfalz als potenziell geeignet identifiziert worden. Schweiger will nicht gelten lassen, dass man hier mangelnde Dichtigkeit des Untergrundgesteins durch technische Lösungen beseitigen will. „Warum ist bei uns die Dichtigkeit egal?“

# Ebeling kritisiert Zick-Zack

# Auch der Schwandorfer Landrat Thomas Ebeling (CSU), der in der Endlagerfrage als Oberpfälzer Koordinator fungiert, sagte: Gneis und Granit sind nicht geeignet.“ Bei Stromtrassen und Poldern ging er dagegen auf deutliche Distanz zu den Freien Wählern. „Die Diskussion war nicht an jeder Stelle harmonisch.“ Die Partei fahre oft eine Doppelstrategie. So hetze ein Oberpfälzer Abgeordneter in seinem Wahlkreis Bürger gegen den Südost-Link auf, obwohl die Trasse von der Koalitionsregierung in München abgesegnet worden sei. Einen Namen nannte er nicht, nahm aber ausdrücklich den Schwandorfer MdL Joachim Hanisch aus. Aiwangers „Zick-Zack-Kurs“ in der Polderdebatte sei ein ähnlicher Fall. „Ich erwarte, dass man auch bei Großprojekten zu seiner Verantwortung steht.“ Ein kleines Lob für Umweltminister Glauber hatte Ebeling nach dem Treffen aber doch parat. „Es war ein guter Austausch mit offenem Visier.“