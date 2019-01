Hochwasserschutz Polderstopp mit Fragezeichen Aiwangers Nein zu Poldern im Landkreis Regensburg kommt per Kabinettsbeschluss auf Prüfstand. Nun wird nochmal untersucht.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Hier bei Eltheim wäre der Standort einer der beiden umstrittenen Polder. Foto: Tino Lex

München.Das bayerische Kabinett kippt den Flutpolder-Stopp im schwarz-orangen Koalitionsvertrag zwar nicht, doch es rüttelt an der umstrittenen Vereinbarung, die Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger bei den Regierungsverhandlungen durchgedrückt hatte. Die Polder bei Eltheim und Wörthof in Landkreis Regensburg sowie im oberbayerischen Bertoldsheim waren damit aufs Abstellgleis gestellt. Neue Polder-Gutachten bringen aber nun Bewegung in eine Debatte, die vor allem in Ostbayern heftig geführt worden war: Denn so erleichtert Donau-Anrainer in der Oberpfalz auf den Polder-Stopp reagiert hatten, so sehr sah man sich flussabwärts in Niederbayern um den Hochwasserschutz betrogen. Bei der Kabinettssitzung am Montag einigte sich die Ministerriege nun auf eine Kompromissformel, die die einen wieder bangen und die anderen neue Hoffnung schopfen lässt: Es sollen in den nächsten ein bis eineinhalb Jahren noch einmal vertiefte Studien speziell zum Grundwasser angestellt werden um zu sehen, ob Polder doch eine akzeptable Lösung sind. Das Kabinett beschloss außerdem, unabhängig von Polderbauten den Hochwasserschutz zu beschleunigen. 2500 Kilometer Ufer sollen im Zuge des Gewässerschutzprogramms 2030 renaturiert werden. Im speziellen Fokus: vorbeugende Maßnahme für 100-jährliches Hochwasser im Donauabschnitt zwischen Straubing und Vilshofen. Dabei soll auch „optimiertes Staustufenmanagement“ geprüft werden. Um den Freistaat hochwasserfest zu machen, sei es wichtig „alle Maßnahmen gemeinsam zu denken“, sagte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Mittag bei einer Pressekonferenz in München.

Bei den Haushaltsverhandlungen zum Doppeletat 2019/2020 will Glauber auf zusätzliche Mittel drängen. Aiwanger, der bei der Pressekonferenz nicht anwesend war, äußerte sich später in einer schriftlichen Stellungnahme. „Die Debatte über den Hochwasserschutz in Bayern bewegt sich jetzt in die richtige Richtung“, sagte er – und meinte damit die deutliche größere Gewichtung des dezentralen Hochwasserschutzes und ein Aufwerten des Staustufenmanagements. Die vertiefte Untersuchung der Grundwasserauswirkungen von Poldern diene dem Ziel, „Anwohner nicht zu schädigen“.

Studie: Grundwasserlage beherrschbar

Ein Gutachten des Landesamtes für Umwelt, das am Montag dem Kabinett vorlag, bestätigt allerdings den Nutzen der umstrittenen Polder bei Eltheim und Wörthof, die Hochwasserschutz für 120 000 Menschen bringen würden. Glauber sprach von einer Scheitelkappung von zehn Prozent – bei einer Scheitelwelle von vier Meter also von 40 Zentimetern. Staustufenmanagement könne eine Flutwelle um weitere zwei Prozent verringern. Berücksichtigr wurde beim Beschluss des Ministerrrats vom Montag auch eine weitere Untersuchung des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg, die laut Umweltministerium ergeben hat, dass die komplizierte Grundwassersituation bei Eltheim und Wörthof durch entsprechende Maßnahmen beherrschbar wäre.

„Ich glaube nach wie vor, dass das, was CSU und Freie Wähler unterschrieben haben, nicht so schnell über Bord geworfen wird.“ Die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger



Spannende Frage bleibt nun, ob der Polder-Stopp im Koalitionsvertrag am Ende ganz oder zumindest teilweise aufgehoben werden könnte. Aiwanger hat die drei umstrittenen Anlagen allerdings zur Frage der eigenen Glaubwürdigkeit gemacht und erst vergangene Woche bei der Freie-Wähler-Klausur in Straubing sein Nein bekräftigt. „Ich kämpfe seit fünf Jahren gegen die Polder“, sagte er. „Ich bin kein Umfaller.“ Die Regensburger Polder seien völlig überdimensioniert gewesen, viel zu teuer und de facto damit nicht machbar. Der neun Meter hohe Damm rund um den Polder würde auf einer Strecke von 40 Kilometern verlaufen. Die vor Jahren auf 200 Millionen Euro geschätzten Kosten würden sich bei einem tatsächlichen Bau wohl locker verdoppeln. Er setzt auf dezentrale Regenrückhaltung und ein modernes Staustufenmanagement.

Die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) sieht trotz des Rüttelns am Polder-Stopp durch das Kabinett keine Gefahr im Verzug. Sie setzt auf den Koalitionsvertrag. „Ich glaube nach wie vor, dass das, was CSU und Freie Wähler unterschrieben haben, nicht so schnell über Bord geworfen wird.“ Der Polderstopp basiere auf einer fundierten Entscheidung, sagt die Lebensgefährtin Aiwangers. Die Grundwassersituation im geplanten Poldergebiet sei so schwierig, dass sie nur mit immensem technischen Aufwand“ in den Griff zu bekommen wäre. Bei Anwohner laufen dort heute schon häufig die Keller vor. Schweiger erinnert daran, dass den Betroffenen aber bereits in der Amtszeit von Ministerpräsident Horst Seehofer „100-prozentige Sicherheit“ versprochen worden sei.

Größer als der Tegernsee

Die Flutpolder Eltheim und Wörthof wären donauabwärts von Regensburg auf beiden Seiten des Flusses geplant. Auch die Größe der Projekte hatte die Gegner auf die Barrikaden getrieben. Wörthof würde 762 Hektar und ein maximales Stauvolumen von 31,9 Millionen Kubikmeter umfassen, Eltheim 605 Hektar mit einem maximalen Stauvolumen von 15,7 Millionen Kubikmeter. Beide Projekte zusammen würden sich auf über 13 Quadratkilometern erstrecken. Zum Vergleich: der Tegernsee umfasst neun Quadratkilometer. Der Polder Weidachwiesen bei Kempten, der von Polderbefürwortern oft als Musterbeispiel herangezogen wird, umfasst 180 Hektar und ein Fassungsvolumen von 6,3 Millionen Kubikmetern.

Grundsätzlich wäre es möglich, den Polderstopp am Ende aus dem Koalitionsvertrag zu nehmen. CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer äußerte sich dazu gegenüber unserem Medienhaus aber nur grundsätzlich. „Der Koalitionsvertrag ist eine Vereinbarung zwischen zwei Partnern. Wenn sich beide Partner einig sind, kann er geändert werden. Es ist ja nicht die Bibel.“ Die mögliche Konfrontationslinie verläuft dabei aber nicht unbedingt nur zwischen CSU und Freien Wählern, sondern auch innerhalb der Freien Wähler – also zwischen Aiwanger und Glauber. Der Umweltminister sieht jedenfalls keine Schwierigkeiten, in der Polderfrage zu neuen Lösungen zu kommen. Der Koalitionsvertrag sei auf Basis des damaligen Kenntnisstandes geschlossen worden. Nun gelte es, neu zu prüfen.

