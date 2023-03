Parteien Politiker-„Derblecken“ auf dem Nockherberg feiert Neuauflage Ein neues Söder-Double, eine Frau als Kanzler: Bei der Starkbierprobe auf dem Nockherberg gibt es heuer einige Neuerungen. Das eigentlich Entscheidende aber ist, dass das Ganze überhaupt wieder stattfindet.

dpa

Mail an die Redaktion Nikola Norgauer alias „Bundeskanzler Scholz“ nimmt an einer Pressekonferenz für das „Derblecken“ auf dem Nockherberg teil. Foto: Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa

München.Nach drei Jahren Pause findet in diesem Jahr wieder das traditionelle Politiker-„Derblecken“ samt Fastenpredigt und Singspiel auf dem Münchner Nockherberg statt - und zwar vor Publikum und wieder in gewohnter Form. 2020 war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden, 2022 wegen des Krieges in der Ukraine. Und 2021 hatte es lediglich eine digitale Version gegeben, mit der Fastenpredigt des Kabarettisten Maxi Schafroth.

Nun also wird sich die politische Prominenz vor allem aus Bayern wieder live versammeln, um die Rede und das Singspiel zu verfolgen. Spannende Neuerungen: Der Schauspieler Thomas Unger („Tatort“, „Garmisch-Cops“) übernimmt erstmals die Rolle des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird von einer Schauspielerin, Nikola Norgauer, gespielt. Die gesamte Veranstaltung (Beginn 19.00 Uhr) wird live im BR Fernsehen übertragen.