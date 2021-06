Anzeige

Prozesse Politiker wegen Beleidigungen und Erpressung vor Gericht Rüde Methoden im Umfeld der Freien Wähler in Augsburg sind nun ein Fall für das Strafgericht geworden. Im Mittelpunkt steht der FW-Kandidat, der im vergangenen Jahr noch Rathauschef in Bayern drittgrößter Stadt werden wollte.

Von Ulf Vogler, dpa

Augsburg.Üble Beleidigungen im Umfeld der Freien Wähler (FW) sind am Mittwoch zum Gegenstand eines Strafprozesses vor dem Augsburger Amtsgericht geworden. In dem Verfahren muss sich der frühere Augsburger Oberbürgermeisterkandidat Peter Hummel wegen gleich mehrerer Straftaten verantworten. Der 52 Jahre alte FW-Stadtrat wies alle Vorwürfe zurück. Er steht unter anderem wegen Verleumdung und Beleidigung vor Gericht.

Laut Anklage hat Hummel mit einem Brief, den er unter einer falschen weiblichen Identität verfasst haben soll, einen anderen Augsburger Stadtrat fälschlich eines sexuellen Missbrauchs verdächtigt. In einem weiteren Fall soll Hummel in einem sozialen Netzwerk eine Frau diffamiert haben.

In beiden Fällen hatten die Angegriffenen ebenfalls in der Vergangenheit politische Verbindungen zu den Freien Wählern. In einem weiteren angeklagten Fall ging es um einen Erpressungsvorwurf, mit dem Hummel einen FW-Kandidaten zu einer Parteispende von 500 Euro habe bringen wollen.

Hummel war bei der Kommunalwahl 2020 OB-Kandidat in Bayerns drittgrößter Stadt, erreichte jedoch nur 3,2 Prozent der Stimmen. „Herr Hummel ist nicht Verfasser dieser Nachrichten“, sagte sein Verteidiger Marco Müller. Danach erklärte der Angeklagte, dass etliche andere Personen wie Mitarbeiter und Praktikanten aus seinem Büro ebenfalls Zugriff auf die Accounts, die für die Beleidigungen genutzt wurden, gehabt hätten. Er wüsste selbst gerne, wer für die Aussagen verantwortlich sei, sagte der Journalist.

Bei Hummel war wegen der Vorwürfe die Wohnung durchsucht worden, verschiedene technische Geräte wurden sichergestellt. Kripobeamte sagten als Zeugen in dem Prozess aus, dass sie davon ausgingen, dass Hummel selbst der Verfasser sei. Auf seinem Handy seien auch entsprechende Hinweise entdeckt worden.

In dem Prozess wurde allerdings auch bekannt, dass Hummel selbst in der Vergangenheit Ziel von Verdächtigungen wurde. So wurde ihm ein Waffendelikt unterstellt, auch von der Frau, die Opfer der Beleidigung im Internet wurde. „Das war Stadtgespräch in ganz Augsburg, dass Herr Hummel eine Waffe besitzt“, rechtfertigte die Zeugin sich in dem Verfahren. Ein Urteil in dem Prozess wurde noch am Mittwoch erwartet.

