Abensberg Politischer Gillamoos nur digital CSU und Freie Wähler wollen auch zu Corona-Zeiten nicht auf den Politischen Frühschoppen verzichten. Sie streamen im Netz.

Mail an die Redaktion Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern und Bundesvorsitzender des Bundesverbandes Freie Wähler, spricht beim politischen Frühschoppen auf dem Volksfest Gillamoos. Auch in diesem Jahr wird Aiwanger im Rahmen des Politischen Frühschoppens sprechen - allerdings kann man die Veranstaltung nur via Livestream verfolgen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Abensberg.Trotz der Corona-Schutzauflagen wollen zumindest CSU und Freie Wähler der Absage des Gillamoos-Volksfests mit Reden im Internet trotzen. Ab 10.00 Uhr übertragen beide Parteien an diesem Montag ihre Veranstaltung per Live-Stream. Dabei muss der Redner der CSU, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, sogar nicht gänzlich auf Zuhörer mit Bierkrug in Sichtweite verzichten: Rund 80 geladene und handverlesene Parteifreunde dürfen in der Festhalle Bayernland in Abensberg mit dabei sein.

Für Freie-Wähler-Chef und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger bleibt dagegen bei seinem „#GillamoosDahoam“ nur der Blick in die Kamera. Bei der Sendung seiner Partei aus dem Brauereigasthof „Zum Kuchlbauer“ ist - abgesehen von Journalisten, einigen Mitarbeitern und wenigen Parteifreunden - kein öffentliches Publikum zugelassen.

Die ansonsten auch auf dem Gillamoos-Volksfest in Abensberg fest zum Programm gehörenden anderen Parteien verzichten auf einen digitalen „Ersatz“ im Internet. Der Politische Gillamoos brauche das direkte Gegenüber im Bierzelt, sagte Grünen-Landeschefin Eva Lettenbauer. „Die ganz eigene Gillamoos-Stimmung wird durch die zeitgleichen Auftritte der Parteien auf der Festwiese hergestellt.“ Dieser Reiz gehe bei einer digitalen Veranstaltung völlig verloren.

Im April war das Volksfest Gillamoos in Abensberg wegen der Pandemie abgesagt worden. Das immer Anfang September stattfindende Volksfest mit rund 700-jähriger Tradition im Landkreis Kelheim ist dafür überregional bekannt, dass am letzten Festtag in den verschiedenen Bierzelten Spitzenpolitiker bei zeitgleichen Kundgebungen auftreten.

