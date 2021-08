Anzeige

Brände Polizei: Arbeiter verursachten Brand in Recyclinghof Zwei Arbeiter haben ersten Erkenntnissen zufolge unbeabsichtigt den Brand in den Werkshallen einer Recycling-Firma in Hof ausgelöst.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hof.Ein 19- und ein 20-Jähriger hatten bei ihren Arbeiten ein Feuerzeug verwendet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Funkenflug setzte die in der Halle gelagerten Textilien in Brand. Zwei Nebengebäude des Recyclinghofs brannten am Montag völlig aus. Es entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die beiden jungen Männer sortierten den Angaben zufolge in der Werkshalle Textilreste und pressten sie in eine Form. Als das Feuer ausbrach, versuchten sie es mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen. Sie verletzten sich dabei leicht. Den zwei Arbeitern droht nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung, teilte die Polizei mit.

