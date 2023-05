Gesellschaft Polizei Bayern erforscht Meinung zu Erscheinungsbild

Die bayerische Polizei interessiert die Meinung der Bevölkerung zu ihrem Erscheinungsbild. „Tätowierungen, eine ausgefallene Frisur, ein Vollbart? Was denkt ihr über unser Erscheinungsbild?“, twitterte die Polizei Oberbayern am Dienstag und verlinkte zu einer Umfrage der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern. Dort wird gefragt, wie man etwa bei „männlich-aussehenden uniformierten Beamten“ lange offene Haare, auffällige Bärte, Schmuck oder Piercings finden würde.

dpa