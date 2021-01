Anzeige

Kriminalität Polizei beendet Familienstreit in Nürnberg Spezialeinheiten der Polizei haben in Nürnberg einen Familienstreit beendet.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Die Beamten nahmen den Sohn fest, der sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Dienstag mit einem Messer in seinem Zimmer verschanzt hatte. Der Verdächtige wurde dabei leicht verletzt. Er kam in eine psychiatrische Klinik. Die Eltern hatten zuvor die Polizei gerufen, weil ihr Sohn ihnen zufolge aggressiv geworden war, Gegenstände in der Wohnung beschädigt und auf die Familie losgegangen war. Die Streife rief die Spezialeinheiten zur Hilfe, die den Mann in seinem Zimmer stellten.

