Polizei beendet Grillparty mit 51 Gästen In München scherte sich eine Gruppe nichts um die Corona-Ausgangsbeschränkungen. Nun hagelt es Anzeigen.

Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Die Münchner Polizei hatte alle Hände voll zu tun. Foto: Mittelbayerische/Archiv

München.Eine Grillparty mit 51 Gästen hat die Polizei in München aufgelöst. Die größtenteils zwischen 20 und 30 Jahre alten Feiernden hatten trotz Ausgangsbeschränkungen im Innenhof eines Studentenwohnheims gegrillt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach einem Hinweis beendeten die Beamten die Party am Sonntagabend. Alle Beteiligten erhielten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Das ausufernde Fest war jedoch eher ein Einzelfall. Eine Sprecherin der Polizei zeigte sich am Montagmittag zuversichtlich, dass es zum Abschluss der Ostertage - wie in den vergangenen Tagen auch - weitgehend ruhig bleiben wird. Seit Karfreitag hatten die bayerischen Polizeipräsidien den Bürgern ein überwiegend gutes Zeugnis ausgestellt. Die Menschen hätten die Vorgaben, etwa nur innerhalb der Familie oder alleine ins Freie zu gehen, keine Ausflüge zu unternehmen und keine privaten Feiern abzuhalten, befolgt. Dennoch gab es auch Verstöße, in vielen Fällen von Jugendlichen. (dpa)

