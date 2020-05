Anzeige

Kriminalität Polizei beendet Messerattacke unblutig Ein Mann hat in einer Flüchtlingsunterkunft im unterfränkischen Aschaffenburg andere Bewohner mit einem Messer bedroht.

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Aschaffenburg.Die Polizei musste den 24-Jährigen mit einem Taser außer Gefecht setzen. Niemand sei verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Verdächtige habe am späten Montagabend mit einem Feuerlöscher die Zimmertür seiner Nachbarn eingeschlagen und die Bewohner und einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit einem großen Küchenmesser bedroht. Später richtete er das Messer vor der Unterkunft auf mehrere Polizisten, die ihn aber überwältigen konnten. Der Mann kam in Gewahrsam.