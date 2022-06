Verkehr Polizei bereitet Autobahnsperrung für Bombensprengung vor

Zur Vorbereitung einer Sprengung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Günzburg bereitet die Polizei in diesem Bereich eine Komplettsperrung der Autobahn 8 (München-Stuttgart) vor. Im Radius von einem halben Kilometer rund um die in einem Gewerbegebiet gefundene Bombe werde eine Sperrzone eingerichtet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagvormittag.

dpa