Polizei Polizei bildet Ermittlungsgruppe wegen Brandserie Eine neu gegründete Ermittlungsgruppe der Polizei soll eine Brandserie von zehn Fällen in Amberg aufklären.

Amberg.„Wir wollen den Fall schnell zu Ende bringen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. „Normalerweise gibt es für jeden Fall einen Sacharbeiter“, erklärte der Beamte. Um den Täter schnell zu fassen sei es aber wichtig, die Arbeit zu koordinieren.

Seit dem 23. März wurden im Amberger Stadtteil Dreifaltigkeit zehn Vorfälle gemeldet. Begonnen hatte die Serie von Bränden und Sachbeschädigungen mit abgetretenen Außenspiegeln an Autos und dem Anzünden von Reifen. Am 1. April wurde ein Reifenstapel in einem Gewerbegebiet in Brand gesetzt. Vor allem dieser Brand ließ die Summe des Sachschadens auf eine halbe Million Euro steigen. Die Polizei fahndet nach dem Täter mit einem Video und Fotos.