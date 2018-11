Kurios Polizei blitzt Regionalzug Wie schnell darf ein Zug innerorts fahren? Das fragt sich die Polizei, nachdem sie in Oberfranken eine Bahn geblitzt hat.

Mail an die Redaktion Der geblitzte Regionalzug auf dem zwei Wochen alten Radar-Foto der Polizei. Foto: Polizeipräsidium Oberfranken/dpa

Münchberg.Einen Regionalzug hat die Polizei im oberfränkischen Münchberg (Landkreis Hof) geblitzt - aus Versehen. Der Zug rauschte mit 93 Stundenkilometern an der Stelle vorbei, wo Autofahrer maximal Tempo 50 fahren dürfen. Ein Beamter hatte das Messgerät dort aufgestellt und die parallel zur Straße verlaufende Bahnstrecke nicht bedacht, wie ein Sprecher am Freitag erklärte. Das zwei Wochen alte Blitzerfoto hat die Polizei nun in dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht.

Hier der betreffende Twitter-Post:

Darf ein #Zug innerorts mit 93 km/h fahren?

Das fragte sich einer unserer Messbeamten, als in #Münchberg auf einem #Radarbild plötzlich ein Zug mit dieser Geschwindigkeit auftauchte.

Die nächsten mitunter kuriosen Bilder machen wir hier: https://t.co/UDX23dQL7a — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) November 30, 2018

