Verkehrssünder Polizei: Blumenstrauß statt Verwarnung Statt einer Verwarnung bekam ein Verkehrssünder von der Polizei die Auflage, seiner Frau einen Blumenstrauß zu schenken.

Seiner „Strafe" durch die Polizei kam ein Verkehrssünder schnell nach: Er kaufte seiner Frau einen Blumenstrauß. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Tirschenreuth.Bereits am 18. Dezember kontrollierten zwei Angehörige des Gefahrguttrupps Oberpfalz einen Pkw mit Anhänger auf der A93 im Landkreis Tirschenreuth. Grund der Kontrolle war eine geringfügige Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit des Gespanns.

Die beiden Beamten machten jedoch aufgrund der Vorweihnachtszeit von ihrem Opportunitätsprinzip Gebrauch und verwarnten den Verkehrssünder mündlich, jedoch mit der Auflage, seine Ehefrau an Weihnachten zusätzlich mit einem Blumenstrauß zu bedenken.

Zweiter Strauß in 13 Ehejahren

Bereits am 23. Dezember kontaktierte die beschenkte Ehefrau via Kontaktformular die Verkehrspolizeiinspektion Amberg: „... Liebe Polizeibeamten der Amberger Verkehrspolizei!! Kurz vor Weihnachten darf ich ihnen mit Freude mitteilen, dass der versprochene Blumenstrauß gut angekommen ist und lieb gepflegt wird. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über diese liebe Geste des Polizeibeamten. Mein Mann hat diesen Auftrag pflichtbewusst ausgeführt. Es ist nach 13 Jahren Ehe der 2. Blumenstrauß. Wer weiß wann ich sonst wieder zu diesem Vergnügen gekommen wäre. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Macht weiter so!!! Habe mich riesig gefreut. Liebe Grüße M …“ (pm)

