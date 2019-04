Notfälle Polizei bringt Patientin für neue Niere in Klinik Damit sie rechtzeitig eine Spenderniere erhalten konnte, hat die Polizei eine junge Frau ins Krankenhaus gebracht.

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild

Erlangen.Die Zeit für die geplante Operation habe gedrängt, da Spenderorgane so rasch wie möglich transplantiert werden müssen, teilte die Polizei am Montag mit. Damit die Patientin von ihrer Wohnung in Erlangen auf dem schnellsten Wege in die Universitätsklinik der Stadt gelangte, sei am Samstagmorgen kurzerhand eine Polizeistreife angerückt, hieß es. Die Frau hatte seit beinahe fünf Jahren auf eine neue Niere gewartet.