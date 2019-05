Kriminalität Polizei deckt Betrug im Onlinehandel auf Cybercrime-Spezialisten der bayerischen Polizei haben im großen Stil betriebene Online-Betrügereien aufgedeckt.

Mail an die Redaktion Die Polizei kam den Betrügern auf die Spur. Foto: Christophe Gateau/Archiv

Nürnberg.Der bayerischen Polizei sind zwei Online-Betrüger ins Netz gegangen. Insgesamt seien mehrere Hundert Kunden betroffen. Der Schaden betrage rund 300 000 Euro, teilten die Zentralstelle Cybercrime Bayern und die Nürnberger Polizei am Freitag mit. Die Kripo habe bereits Mitte März zwei Verdächtige in Berlin festgenommen, aus ermittlungstaktischen Gründen mit der Veröffentlichung aber zunächst noch abgewartet, heißt es in einer Mitteilung.

Die beiden 23 Jahre alten Verdächtigen hätten über mehrere Internetshops unter anderem ungewöhnlich preiswerte Werkzeuge angeboten und nach Vorkasse eine „schnelle Lieferung“ versprochen. Auf die mutmaßlichen Online-Schnäppchen warten die Kunden allerdings bis heute. Besonders viel kriminelle Energie wandten die beiden Verdächtigen bei der Verschleierung der Geldflüsse auf. Unter dem Vorwand, sie sollten als Produkttester die „Online-Verifizierung“ von Banken testen, veranlassten sie Jobsucher dazu, unwissentlich ein Bankkonto zu eröffnen. Diese Konten nutzten die Online-Betrüger später für die verlangten Vorkasse-Zahlungen.