Brände Polizei: Einbrecher legte Brand in Behindertenwerkstatt Die Polizei hat einen Großbrand in einer Bayreuther Behinderteneinrichtung aufgeklärt, der vor neun Monaten einen Schaden in Höhe von 3,5 Millionen Euro angerichtet hatte.

Ein Schild mit dem Schriftzug "Polizei" hängt an einer Polizeiwache.

Bayreuth.Ein 25 Jahre alter Mann wurde als mutmaßlicher Brandstifter festgenommen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken am Dienstag in Bayreuth.

Der Mann war wenige Tage nach dem Großbrand bei einem Einbruchdiebstahl in eine Schule auf frischer Tat ertappt und daraufhin in Untersuchungshaft genommen worden. Im Zuge der Ermittlungen habe die Polizei dem Mann zahlreiche Einbrüche, etwa in Gartenhäuser nachweisen können. In einigen Fällen habe er nach den Einbrüchen auch Feuer gelegt.

Bei dem Brand war der Werkstattkomplex der Behinderteneinrichtung komplett ausgebrannt. Dennoch hatten die Ermittler auch hier Einbruchsspuren feststellen können. Die Ermittlungen seien inzwischen abgeschlossen, hieß es von der Polizei.

