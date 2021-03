Anzeige

Tiere Polizei entdeckt 101 Hundewelpen Weil der Verdacht auf einen nicht zulässigen Tiertransport beteht, wurden die Jungtiere im Nürnberger Tierheim aufgenommen.

Diesen Welpen auf einem Hof geht es gut. Dagegen gibt es Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines Hunde-Transports, der der Polizei in Nürnberg auffiel. Die Tiere waren sechs bis acht Wochen alt; für Transporte müssten sie aber mindestens 15 Wochen alt sein, so eine Sprecherin. Foto: Bernd Wüstneck/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Nürnberg.Die Polizei hat einen Transporter mit ungarischem Kennzeichen am Samstagabend im Nürnberger Stadtgebiet kontrolliert. Der Wagen habe eine Kennzeichnung für den Transport lebender Tiere gehabt, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Beamten fanden in dem Fahrzeug demnach 101 Es werde nun ermittelt, ob es Verstöße gegen die Tierschutzbestimmungen gegeben habe und ob der Transport zulässig gewesen sei, berichtete der Sprecher.

Wie das Tierheim Nürnberg mitteilte, dürften die Tiere etwa sechs bis elf Wochen alt sein. Die Hunde sollten der Einrichtung zufolge aus Ungarn eingeführt werden, um sie vermutlich in Ladengeschäften in Belgien zu verkaufen. Für solche Transporte müssten die Hunde normalerweise mindestens 15 Wochen alt und geimpft sein, erläuterte eine Sprecherin des Tierheims. Wahrscheinlich seien die Tollwut-Impfdokumente der Welpen gefälscht. Man gehe daher - allein wegen des Alters der Tiere - von einem aus, sagte die Sprecherin. Insgesamt beherbergt das Nürnberger Tierheim nach eigenen Angaben derzeit 126 Hunde aus solchen Transporten. Man sei deswegen dringend auf Unterstützung angewiesen. Benötigt würden neben Geldspenden auch Bettwäsche ohne Knöpfe und ohne Reißverschluss.

Das Tierheim wies ausdrücklich darauf hin, dass die Welpen nicht zur Vermittlung stehen, da sie sich nun zunächst in Tollwutquarantäne befinden.

