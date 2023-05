Berchtesgadener Land Polizei entdeckt Cannabis-Schmuggler an Grenze

Ein Taxifahrer und sein Fahrgast sind an der Grenze in Freilassing mit verbotenen Waffen und Drogen erwischt worden. Bei einer Kontrolle fanden Bundespolizisten im Handschuhfach des aus Österreich kommenden Taxis einen Schlagring und ein Reizstoffsprühgerät ohne Prüfzeichen. Der Taxifahrer müsse sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, teilte die Bundespolizeiinspektion Freilassing am Mittwoch mit.

dpa