München Polizei entdeckt im Zimmer eines 15-Jährigen Waffen

Verbotene Messer, Schlagstöcke, einen Schlagring, Schreckschusswaffen und eine Wurfaxt haben Polizisten im Zimmer eines Jugendlichen in München gefunden. Ein Nachbar alarmierte am Montag die Polizei, als er den 15-Jährigen mit der Schreckschusswaffe aus dem Dachfenster schießen sah, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

dpa