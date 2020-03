Kriminalität Polizei ermittelt erstmals Saboteure von Maishäckslern Nach jahrelangen Sachbeschädigungen ist der Polizei in Bayern erstmals ein Schlag gegen Saboteure von Maishäckslern gelungen.

Mail an die Redaktion Ein Maishäcksler und ein Traktorgespann ernten ein Maisfeld. Foto: Thomas Warnack/dpa/Archivbild

Nürnberg.Die Polizei im fränkischen Neustadt/Aisch habe drei Landwirte dingfest gemacht, die im dringenden Verdacht stünden, in fünf Fällen landwirtschaftliche Geräte beschädigt zu haben. In fünf weiteren Fällen sei es beim Versuch geblieben, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Antje Gabriels-Gorsolke. Der Sachschaden geht mindestens in den hohen fünfstelligen Bereich.

Der Präsident des Polizeipräsidiums Mittelfranken, Roman Fertinger, sprach von „perfiden Sabotageakten“, ausgeführt mit einer erheblichen kriminellen Energie. Auch Menschenleben seien unter Umständen gefährdet worden.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um Männer im Alter von 56, 61 und 66 Jahren. Sie betreiben gemeinsam einen Bauernhof, dessen Zustand die Polizei als „schwierig“ darstellte. „Das ist ein ziemlicher Verhau“, sagte Fertinger. Veterinäramt sowie Baubehörde und Wasserschutzbehörde seien hinzugezogen worden.

Zu einem möglichen Motiv nahm die Polizei nicht Stellung. Die Beschuldigten hätten sich noch nicht zu den Taten geäußert. In den vergangenen Jahren war es in Bayern zu einer erheblichen Zahl von Sachbeschädigungen an Maishäckslern gekommen. Der Verdacht reicht von konkurrierenden Landwirten bis hin zu militanten Umweltschützern.