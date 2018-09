Kriminalität

Polizei ermittelt meist vergeblich wegen Maisfeldanschlägen

Bundesweit gibt es in der Erntezeit immer wieder mysteriöse Anschläge auf Maishäcksler. Unbekannte verstecken große Metallteile wie Schrauben oder Stäbe zwischen den Pflanzen, um die Erntemaschinen schwer zu beschädigen. In diesen Tagen gehen wieder reihenweise Anzeigen bei den Polizeidienststellen in Bayern ein. So wurde in Nordschwaben eine Anschlagsserie fortgesetzt, die bereits 2016 begonnen hatte. Das Motiv ist ebenso unbekannt wie der Täter.