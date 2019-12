Unfälle Polizei ermittelt nach Unfall wegen illegalen Autorennens Im Fall einer in Würzburg angefahrenen Frau ermittelt die Polizei nun wegen eines möglichen illegalen Autorennens.

Mail an die Redaktion "Polizei" steht auf einer Uniform. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Würzburg.Eine Zeugenaussage habe zu dem Verdacht geführt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Die Polizei fahnde in diesem Zusammenhang nach einem silberfarbenen Mercedes-Benz mit einem Kennzeichen aus dem Main-Spessart-Kreis („MSP“). Das 42 Jahre alte Unfallopfer, das mit schweren Schädelverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden war, habe die Klinik inzwischen verlassen können. Die Frau war am Sonntag angefahren worden, als sie mit ihrem Hund gerade bei Grünlicht einer Fußgängerampel eine Straßenkreuzung überquert hatte.