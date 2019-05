Kriminalität Polizei ermittelt wieder im Raubmord von Mitwitz Mehr als zehn Jahre nach dem brutalen Raubmord in einem Supermarkt im oberfränkischen Mitwitz (Landkreis Kronach) hat die Polizei die Ermittlungen wieder aufgenommen.

Mail an die Redaktion Auf der Jacke einer Auszubildenden ist der Schriftzug „Polizei“ zu sehen. Foto: Stefan Sauer/Archiv

Mitwitz.Neue Erkenntnisse wollen die Beamten am Freitag in Coburg präsentieren, wie die Polizei mitteilte.

In den Abendstunden des 13. November 2006 war ein 61-jähriger Supermarktbesitzer in seinem Laden mit Schlägen und Messerstichen getötet worden. Der Täter erbeutete rund 38 000 Euro. Der Sohn des Mannes entdeckte damals die Leiche. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur. In den vergangenen Monaten sei in dem Fall wieder intensiv ermittelt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Coburg, Rainer Schmeußer, will am Freitag mit Susanne Mechthold von der Ermittlungskommission „Kreisel - Cold Case“ und der Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit informieren. Dabei werde die Bevölkerung auch zur Mithilfe aufgerufen, kündigte die Polizeisprecherin an.