Rosenheim Polizei erwischt Mann mit 20 gefälschten Personalien

20 Personalien und sieben Haftbefehle hat ein 27-jähriger Marokkaner in Deutschland angesammelt. Die Polizei erwischte den Mann am Mittwoch bei einer Kontrolle in einem Eurocity am Bahnhof Rosenheim, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Der 27-Jährige konnte sich nicht ausweisen. Seine Fingerabdrücke ergaben, dass der Mann unter anderem wegen Diebstahls und schweren Raubes gesucht wird.

dpa