Kriminalität Polizei erwischt Zwölfjährigen auf Motorrad Einen gerade mal zwölf Jahre alten Buben hat die Polizei bei Neu-Ulm auf einem Motorrad erwischt.

Neu-Ulm.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Kind am Samstag damit ohne Helm auf einem Radweg unterwegs. Den Beamten erklärte er, er mache derzeit ein Praktikum in einer Kfz-Werkstatt und habe die Fahrtüchtigkeit des Motorrades testen wollen. Sowohl der Bub als auch der 35 Jahre alte Lehrmeister, der für seinen Praktikanten verantwortlich war, wurden angezeigt.