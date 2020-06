Anzeige

Brände Polizei fährt zu Zimmerbrand: Findet Marihuana-Aufzucht Jede Menge Drogen statt lodernder Flammen haben Polizisten in Oberfranken bei einem Einsatz wegen eines vermeintlichen Wohnungsbrandes vorgefunden.

Merken

Mail an die Redaktion Blätter von mehreren Hanf-Pflanzen sind zu sehen. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Neunkirchen am Brand.Nach eigenen Angaben vom Dienstag waren die Beamten am Vortag gemeinsam mit der Feuerwehr zu der Wohnung in Neukirchen am Brand (Landkreis Forchheim) gerufen worden, weil aus den Fenstern Rauch quoll.

Auch wenn sich schnell herausstellte, dass angebranntes Essen auf dem Herd ursächlich war und kein Schaden am Gebäude entstand, kam das dicke Ende für den 55 Jahre alten Wohnungsinhaber erst noch: In der gelüfteten Wohnung fanden die Polizisten neben einer professionell betriebene Marihuana-Aufzuchtanlage, eine Vielzahl getrockneter Pflanzen, 19 randvolle Einmachgläser mit abgeerntetem Rauschgift sowie einen größeren Bargeldbetrag. Der Beteuerung des 55-Jährigen, das Marihuana sei sein gesamter Jahresvorrat, glaubten die Beamten nicht. Gegen ihn wird nun wegen Drogenhandels ermittelt.