Kriminalität Polizei fahndet mit Video nach Sextäter Die Polizei sucht nach dem Sexualstraftäter, der im Januar in einer Regensburger Tiefgarage ein Kind missbrauchte.

Mail an die Redaktion In einer Tiefgarage im Bereich der Boelckestraße soll ein Unbekannter ein Kind missbraucht haben. Foto: Haala

Regensburg.Bei der Fahndung nach einem Sexualstraftäter, der im Januar in einer Regensburger Tiefgarage ein Kind missbraucht haben soll, geht die Oberpfälzer Polizei jetzt in die Offensive: Sie veröffentlichte am Samstagvormittag Bilder und eine kurze Videosequenz, die einen Mann mit Kapuze zeigen, der ein Kind an der Schulter die Straße entlang führt. Am Vormittag sollten dazu auch Befragungen von Passanten und Anwohnern in der Nähe des Tatorts stattfinden. Die Kriminalpolizei wird dabei von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt. Der Vorfall hatte sich am 24. Januar in einer Tiefgarage in der Boelckestraße ereignet – einer Straße, die parallel zur Autobahnauffahrt Kumpfmühl verläuft.

Hier das Video der Polizei

Der Unbekannte hatte das Kind nach bisherigen Erkenntnissen in einer nahegelegenen Grünanlage angesprochen und dann über die Augsburger Straße in die Tiefgarage an der Boelckestraße geführt.

Die Kriminalpolizei sucht nach einem Mann mittleren Alters, der zwischen 170 und 180 Zentimeter groß ist und eine normale Statur hat. Seine Bekleidung wird folgendermaßen beschrieben: Er trug eine zu groß wirkende, herunterhängende blaue Jeans, eine hüftlange, grüne oder graue Winterjacke mit Kapuze. Zudem hatte der Mann ein dunkles Baseball-Cap auf. Er trug außerdem einen grünen oder grauen Rucksack bei sich.

Die Polizei ermittelt wegen des Anfangsverdacht eines sexuellen Missbrauchs. Geprüft wird, ob der Fall mit dem Ansprechen von zwei weiteren Kindern am 10. Januar in Zusammenhang steht. Aufgrund der bisherigen Zeugenaufrufe sind bei der Kriminalpolizei Regensburg über 30 Hinweise eingegangen, deren Auswertung derzeit noch andauern. Hinweise werden weiter unter der Rufnummer (09 41) 506-2888 entgegen genommen.