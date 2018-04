Kriminalität

Polizei fasst mutmaßlichen Lackkratzer: Millionenschaden

Er soll rund 1500 Autos in Unterfranken zerkratzt und dadurch einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben. Nun ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der 24 Jahre alte Student ist auf Anordnung eines Ermittlungsrichters am Freitag in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Schweinfurt mitteilten.