Tirschenreuth Polizei findet 70 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper

Die Polizei hat bei einem 35-Jährigen in der Oberpfalz etwa 70 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper gefunden. Der Mann müsse nun mehr als 1000 Euro für die Entsorgung zahlen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten stoppten das Auto des Mannes am Sonntag bei Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth).

dpa