Erding Polizei findet acht Kilogramm Gold in Neuwagen

Bei der Kontrolle eines Fahrzeuggespanns auf der Autobahn 94 im Landkreis Erding hat die Polizei rund acht Kilogramm Gold gefunden. Der Zeitwert belaufe sich auf über 445.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Gold fanden die Beamten am Montagabend in einem Neuwagen, der auf einem Anhänger bei Pastetten transportiert wurde.

dpa