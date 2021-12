Anzeige

Kriminalität Polizei findet bei Kontrolle drei Kilogramm Kokain Drei Kilogramm Kokain haben Fahnder der Deggendorfer Verkehrspolizei sichergestellt.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Offenberg.Die Fahnder kontrollierten auf dem Autobahnparkplatz Kronawitt bei Offenberg (Landkreis Deggendorf) die beiden Insassen eines Wagens, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Kontrolle am Montag fanden sie den Angaben zufolge in einem Versteck in dem Auto mehrere Pakete mit insgesamt drei Kilogramm Kokain. Die Polizei stellte das Rauschgift sicher und nahm die beiden Tatverdächtigen fest. Unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln wurde Untersuchungshaft angeordnet.

© dpa-infocom, dpa:211201-99-212810/2