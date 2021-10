Anzeige

Kriminalität Polizei findet geklaute Computer im Wert von 60.000 Euro Gestohlene Computer im Wert von rund 60.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Pleystein.000 Euro hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle an der Autobahn 6 in der Oberpfalz in einem Auto gefunden. Den Ermittlungen zufolge wurden die iMac-Geräte aus einer Technischen Hochschule in Belgien gestohlen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen die beiden 28-jährigen Insassen des Autos seien Haftbefehle erlassen worden. Die Polizei rechnet damit, dass die am Sonntag nahe Pleystein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab festgenommenen rumänischen Tatverdächtigen bald nach Belgien ausgeliefert werden.

