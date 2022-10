Oberbayern Polizei findet gesuchten Jogger nach Mord an Studentin Im Fall der Tötung einer Frau nach einem Nachtclub-Besuch im oberbayerischen Aschau im Chiemgau hatte sich die Polizei wertvolle Hinweise von einem zunächst unbekannten Jogger erhofft. Der Zeuge sei inzwischen ermittelt worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Freitag mit. Weitere sachdienliche Hinweise hätten sich aber aus seiner Vernehmung nicht ergeben.

Aschau im Chiemgau.Der Mann war in der Tatnacht zum 3. Oktober zwischen 2.00 und 3.00 Uhr morgens in der Nähe des Clubs gesehen worden, den die junge Frau besucht hatte. Er wurde aber ausdrücklich als Zeuge und nicht als Verdächtiger gesucht. Die Studentin war nach der Disco nicht nach Hause gekommen. Mehrere Stunden später fand ein Spaziergänger die Leiche der jungen Frau in der Prien, die durch Aschau fließt. Die Sonderkommission Club kümmert sich seitdem um die Ermittlungen.