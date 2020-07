Anzeige

Kriminalität Polizei findet Marihuanaplantage mit mehr als 50 Pflanzen Auf eine Marihuanaplantage mit mehr als 50 Pflanzen sind Polizisten im nördlichen Landkreis Nürnberg gestoßen.

Nürnberg.„Die Kollegen sind nach einem Hinweis zu dem Privatgrundstück an einem Waldrand gefahren und haben dort die Pflanzen am vergangenen Donnerstag sowohl draußen als auch in einem Gewächshaus gefunden“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Außerdem stellten die Beamten ein paar Gramm getrockneter Blüten sicher. „Wo genau die Pflanzen angebaut wurden, teilen wir aus ermittlungstechnischen Gründen nicht mit“, sagte der Sprecher. Den Betreiber der Plantage erwartet nun eine Anzeige wegen illegalen Anbaus von Cannabis.