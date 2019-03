Migration Polizei greift 15 Migranten auf Die festgenommenen Afrikaner sind in einem Güterzug nach Bayern eingereist. Sie kamen offenbar aus Italien.

Mail an die Redaktion Waggons eines Güterzugs stehen auf einem Bahndamm. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Archiv

München.Versteckt in einem Güterzug sind mehrere Migranten unerlaubt nach Bayern eingereist. 15 von ihnen hat die Bundespolizei am Samstag in München aufgegriffen.

Die Migranten waren beobachtet worden, wie sie in einem Güterbahnhof von dem Waggon gesprungen waren, teilten die Beamten am Sonntag mit. Einige von ihnen stiegen laut Zeugenaussagen in unterschiedliche S-Bahnen ein und verschwanden.

Die 15 festgenommenen Afrikaner – darunter eine Frau und ein Kleinkind – waren körperlich unversehrt. Sie reisten laut Bundespolizei aus Italien ein; die Beamten fanden in dem am Dach aufgeschlitzten Güterwaggon unter anderem Essensreste. Mit dem aktuellen Fall hat die Bundespolizei in diesem Jahr allein in München bereits 34 Migranten aufgegriffen, die unerlaubt auf Güterzügen einreisten.

