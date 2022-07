Regensburg Polizei holt Mann aus verrauchter Wohnung

Zwei Polizisten und ein Rauchmelder haben einem 22-Jährigen in der Oberpfalz vermutlich das Leben gerettet. Die Beamten hatten das Pfeifen des Rauchmelders in einem Gebäude neben dem Revier in Regensburg gehört, wie die Polizei mitteilte. Als sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nachsahen, quoll bereits Rauch aus einer offenen Balkontür.

dpa