Fußball Polizei ist auf EM-Acts vorbereitet Public Viewing, Jubelfeiern oder Autokorsos unter Pandemiebedingungen – die Oberpfälzer Polizei hat die Sicherheit im Blick.

Mail an die Redaktion Auch bei Autokorsos und Feiern, wie hier 2014 am Domplatz, muss die Polizei anlässlich der EM ein wachsames Auge haben. Archivfoto:Tino Lex Foto: Tino Lex/Tino Lex

Regensburg.Das sportliche Großereignis „UEFA EURO 2020 in elf europäischen Ländern“ beginnt am Freutag, 11. Juni. Ein Ereignis, auf das sicher nicht nur alle Fußballbegeisterten lange hingefiebert haben. „Freude und Euphorie von Fans aller Nationalitäten sollen natürlich im Vordergrund stehen“, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberpfalz in einer Pressemitteilung. „Die Oberpfälzer Polizei wird bei der Beobachtung der Veranstaltungen und des Verkehrsgeschehens, auch im Hinblick auf geltende Corona-Beschränkungen, situationsbezogen reagieren. Freude und Feiern sollen nicht getrübt – Gefahrensituationen jedoch vermieden oder entschärft werden,“ so Polizeihauptkommissar Josef Weindl.

Die für den Sommer 2020 geplante 16. Fußballeuropameisterschaft wurde aufgrund der Corona-Pandemie durch den europäischen Fußballverband (UEFA) um ein Jahr verschoben. Die anstehende Endrunde dauert nun von 11. Juni bis 11. Juli.

Einhaltung geltender Regelungen

In Bayern sind, insbesondere bei Spielen mit deutscher Beteiligung, entsprechende Veranstaltungen wie Public Viewing, spontane Jubelfeiern oder Autokorsos unter Pandemiebedingungen zu erwarten. Am 7. Juni trat die in Kraft, die bei entsprechenden Feiern zu beachten ist.

Die Überwachung der Einhaltung der geltenden Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zählen im Rahmen des täglichen Einsatzes zu den Aufgaben der Polizei. Die Oberpfälzer Polizei werde dabei mit Augenmaß und dem notwendigen Fingerspitzengefühl agieren. „Kommunikation ist dabei das wichtigste Einsatzmittel und stets die erste Wahl. Gegen unbelehrbare Personen, die sich trotzdem nicht an die geltende Regeln halten, muss jedoch konsequent eingeschritten werden“, heißt es in der Mitteilung.

Polizei appelliert an Fußballfans

Die Oberpfälzer Polizei appelliert daher an Fußballfans und –interessierte gleichermaßen:

•Bitte halten Sie sich nach wie vor an die notwendigen Abstände! Vermeiden Sie dabei Menschenansammlungen bei denen es nicht möglich erscheint Abstände einzuhalten.

•Tragen Sie einen Mund- und Nasenschutz, wo dies vorgeschrieben ist!

•Schränken Sie die Kontakte zu anderen Personen ein, so gut es geht, in jedem Fall aber zumindest im Rahmen der aktuell geltenden Vorgaben!

Fähnchen am Auto

Vereinzelt sind bereits mit Fähnchen und Fahnen geschmückte Fahrzeuge im Straßenverkehr zu beobachten. Mit siegreichen Spielen der jeweils unterstützten Fußballnational-Mannschaften werden diese geschmückten Fahrzeuge zunehmen. Hier gilt nach Auskunft der Polizei für jeden Fahrzeugführer, selbst dafür zu sorgen, dass durch diese Gegenstände die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer nicht negativ beeinträchtigt wird.

Insbesondere Sichtbehinderungen oder wegfliegende Fähnchen bei hoher Geschwindigkeit seien beispielhaft erwähnt. So sind die meisten Anklemm-Fahnen nur für bestimmte Höchstgeschwindigkeiten zugelassen und sollten vor Autobahnfahrten und auf längeren Strecken unbedingt abmontiert werden.

Autokorsos

Auch die nahezu obligatorisch stattfindenden Autokorsos nach Spielende durch ganze Gemeinden und an exponierten Örtlichkeiten stehen im besonderen Focus der polizeilichen Aufmerksamkeit. Bei diesen von Enthusiasmus und Losgelassenheit geprägten Fahrzeugkolonnen waren in der Vergangenheit Verstöße in Form von Ordnungswidrigkeiten, Straftaten und verletzten Personen festzustellen. „Durch polizeiliche Präsenz werden wir uns auf derartige Sicherheitsstörungen vorbereiten und dagegen erforderlichenfalls einschreiten“, schreibt Weindl.

Folgende Verhaltensregeln gibt die Polizei den Teilnehmern von Autokorsos mit auf den Weg: Fahrzeugführer sind dafür verantwortlich, dass keine Personen auf Fahrzeugdächern und Motorhauben sitzen oder in Cabriolets oder auf Ladeflächen von Fahrzeugen stehen. Auch das Hinauslehnen aus den Seitenfenstern oder einem Schiebedach birgt große Gefahren und wird beanstandet. Es gilt, Unfälle oder gar Verletzungsrisiken zu minimieren. Der Sicherheitsgurt muss angelegt sein.

Das Zufahren auf einzelne Personen oder Personengruppen hat genauso zu unterbleiben. Gerade bei der Fahrt durch ein Spalier aus Menschen gilt besondere Vorsicht und auch Rücksicht.

„Ein Autokorso ist kein Freibrief für Rotlichtverstöße, auch daran sei erinnert. Beim Thema Alkoholkonsum gelten für Fahrzeugführer die gesetzlichen Grenzen“, schreibt die Polizei.

Die polizeilichen Appelle richten sich aber auch an Passanten und Fans entlang der Straßen und Plätze. Auch von ihnen wird ein adäquat diszipliniertes Verhalten im Umgang miteinander erwartet. Niemand soll durch die feierliche Stimmung beeinträchtigt oder gar verletzt werden.

Fußballuninteressierte schützen

Erwähnung muss auch finden, dass es viele Personen gibt, die dem Geschehen auf dem grünen Rasen neutral oder uninteressiert gegenüber stehen. Dem muss dahingehend Rechnung getragen werden, dass Belästigungen Dritter auf ein zumutbares Maß minimiert sein müssen. Auch darauf zielt die lageangepasste polizeiliche Präsenz. Dies beginnt nicht zuletzt bei nächtlichen, lang anhaltenden Hupkonzerten.

Für alle Fans des runden Leders und somit auch für eine Vielzahl der eingesetzten Polizeikräfte ist es wichtig, dass die Freude nach gewonnenen Spielen, egal welcher Mannschaft und Nationalität, nach außen getragen werden darf. „Die Oberpfälzer Polizei wird ihren Beitrag dazu leisten, diese Freude zu erhalten und eine möglichst friedliche und sichere UEFA Euro 2020 zu gewährleisten“ schreibt Weindl.