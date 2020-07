Anzeige

Kriminalität Polizei: Jugendlicher bei Gewalt gegen Beamte angefeuert Nach einem Streit von etwa 20 Jugendlichen sind in der Münchner Fußgängerzone nach Angaben der Polizei drei Beamte verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

München.Ein 18-Jähriger habe einem 33 Jahre alten Polizisten zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei seiner Festnahme habe sich der Schüler mit Schlägen und Tritten gewehrt. Etwa 50 Schaulustige sahen zu, feuerten den Jugendlichen nach den Angaben teilweise an und filmten die Festnahme.

Die Polizisten waren am Samstagabend in die Kaufingerstraße gerufen worden, nachdem es bei den Jugendlichen untereinander zu Körperverletzungen gekommen sein soll. Sie erteilten 15 Platzverweise und nahmen vier Menschen in Gewahrsam.