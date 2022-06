Sicherheitsgipfel Polizei kontrolliert an 20 Stellen um Garmisch

Einen Tag vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen kontrolliert die bayerische Polizei an 20 Stellen die Zufahrtsstraßen. „Es geht uns darum, den überregionalen Durchgangsverkehr auszufiltern, damit hier der Verkehr halbwegs am Laufen bleibt“, sagte die Sprecherin der bayerischen Polizei beim G7-Gipfel, Carolin Englert, am Samstag.

dpa