Anzeige

Oberpfalz Polizei kontrolliert auf Fahrtüchtigkeit Ab 5. Mai fasst das Oberpfälzer Präsidium den Verkehr verstärkt ins Auge. Alkohol- und Drogenunfälle sollen weniger werden.

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei kontrolliert in der Oberpfalz ab 5. Mai verstärkt den Straßenverkehr. Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Regensburg.Die Polizei kündigt an, am Donnerstag, 5. Mai, und in den Wochen darauf schwerpunktartig den Straßenverkehr in der Oberpfalz zu kontrollieren. Hintergrund ist der bundesweite Aktionstag „Fahrtüchtigkeit im Blick“.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz will mit Kontrollen Verkehrsteilnehmer für Gefahren durch mangelnde Fahrtüchtigkeit sensibilisieren. Besonders Alkohol- und Drogenunfälle sollen verringert werden. Geplant seien „mobile und stationäre Kontrollen“. Dies soll sich im gesamten Monat Mai fortsetzen.

Die Oberpfälzer Polizei hatte 2021 einen Anstieg der Unfälle unter Alkoholeinfluss registriert. Insgesamt wurden im Bezirk im Vorjahr 390 alkoholbedingte Unfälle verzeichnet.