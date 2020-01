Kriminalität Polizei kontrolliert im Grenzraum Die Bayerische Grenzpolizei deckte bei einer Kontrollaktion nahe Tschechien zahlreiche Vergehen und Straftaten auf.

Am Grenzbereich zu Tschechien deckten die Fahnder in wenigen Stunden 23 Vergehen auf.

Waidhaus.Bei einer bezirksübergreifenden Kontrolle deckte die Bayerische Grenzpolizei am Donnerstag zahlreiche Straftaten in Grenznähe zu Tschechien auf. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Innerhalb weniger Stunden griffen die Beamten fünf gesuchte Personen auf und stellten 23 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten fest.

Führerschein gefälscht

In Waidhaus kontrollierte die Polizei einen 36-jährigen Zyprioten, auf dessen zypriotischem Führerschein das Bild ausgetauscht worden war. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bei Waidhaus und bei Waldsassen reisten zwei Männer (46 und 20) ohne Pass nach Deutschland ein. Die weitere Bearbeitung übernimmt nun die Bundespolizei.

Junger Mann zerkaute seine Drogen

Die Grenzpolizei kontrollierte in Rehau ein Auto mit zwei Männern. Weil der Beifahrer plötzlich begann, stark zu kauen, merkten die Beamten, dass er sechs Gramm Marihuana auf diesem Weg loswerden wollte. Bei der Durchsuchung tauchten weitere geringe Menschen Gras auf. Dem Mann war danach so schlecht, dass er in ein Krankenhaus musste. Der Fahrer stand ebenfalls unter Drogeneinfluss, deshalb erwartet ihn eine Anzeige.

Insgesamt stellten die Fahnder sieben Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie fünf Fahrten unter Drogeneinfluss fest.

Ebenfalls in Rehau stießen die Beamten auf einen Mann mit einem Einhandmesser und auf einen mit einem Teleskopschlagstock. Die beiden Gegenstände befanden sich jeweils griffbereit in der Ablage der Fahrertür. Die die beiden Fahrer wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Mit Haftbefehl gesuchten Mann gefunden

Auf der Autobahn A 9 bei Leopoldsgrün kontrollierten die Fahnder einen mit Haftbefehl gesuchten Kameruner, der gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen hatte. Weil er die Geldstrafe von 1277 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in die JVA nach Hof gebracht. Ihn erwarten nun weitere Anzeigen wegen verschiedener Verkehrsdelikte sowie Verstößen gegen das Aufenthalts- und Asylrecht. (pm/mg)